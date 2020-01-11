بوجبة كبدة.. تسمم 5 من أسرة واحدة فى البحيرة

استقبل مستشفى دمنهور التعليمي بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، 5 أشخاص من أسرة واحدة، مصابين بتسمم غذائي جراء تناول وجبة كبدة معدة بالمنزل بمنطقة أبو الريش، وتم إجراء الإسعافات الطبية اللازمة.



تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى دمنهور التعليمي، يفيد بوصول 5 أشخاص من عائلة واحدة مصابين بتسمم، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث بقسم شرطة دمنهور، وبالفحص تبين تناول المصابين وجبة كبدة بالمنزل.



والمصابون هم كل من:" حسن.أ.إ" 35 سنة، " دينا.ح.إ " 6 سنوات، " أروى.ح.إ " 5 سنوات، " كريمة.ع.ش " 25 سنة، " محمد.أ.إ " سنتين، وتم عمل الإسعافات الاولية والفحوصات الطبية اللازمة وخروجهم من المستشفى.



وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.