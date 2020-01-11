أول قرار من «التعليم» على تسريب امتحانات «2 ثانوي»

قال مصدر مسئول بغرفة عمليات متابعة امتحانات الصفيين الأول والثاني الثانوي بوزارة التربية والتعليم، إنه جاري تتبع الصفحات التي تداولت امتحان اللغة العربية الالكتروني على التابلت.



ويؤدي اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي، امتحان اللغة العربية، في مدارسهم الأصلية المجهزة إلكترونيًا، بينما سيكون ورقيًا في المدارس غير المجهزة، وبنظام الـopen Book، وتنعقد الامتحانات في الفترة الصباحية من 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا.



ومن المقرر أن يؤدي طلاب أولى ثانوي امتحان مادة اللغة العربية، خلال الفترة المسائية من 1 ظهرًا وحتى 4 عصرًا والتي تنعقد ورقيًا وبنظام الـopen Book.