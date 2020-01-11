السبت 11 يناير 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر تعلن الحداد 3 أيام لوفاة السلطان قابوس بن سعيد

السبت 11/يناير/2020 - 11:08 ص
السلطان قابوس
السلطان قابوس
محمد أبوعاصي
طباعة
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الحداد 3 أيام على رحيل السلطان قابوس بن سعيد حاكم سلطنة عمان، اليوم السبت.

ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قابوس بن سعيد حاكم سلطنة عمان، اليوم السبت.

ونشرت رئاسة الجمهورية منذ قليل عبر موقع التواصل الاجتماعي قائله: "فقدت الأمة العربية زعيما من أعز الرجال، المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ انه رمزا لقوة ووحدة سلطنة عمان على مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة".

واستكملت: "ولا تنسى مصر وشعبها للسلطان قابوس رحمه الله مواقفه الأخوية والقوية والتى سطرها التاريخ بحروف من نور".

"إن الرئيس عبد الفتاح السيسي إذ ينعى لمصر والأمة العربية أخا وصديقا، ليعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة، عن عميق حزنه وخالص عزائه للشعب العماني الشقيق ولاسرته الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته جزاء لما قدم لشعبه ولأمته، وأن يسدد".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

ترامب يُعلق على انفصال الأمير هارى وميجان عن العائلة الملكية

منذ حوالي 13 ساعة

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

منذ حوالي 12 ساعة

خالد المحجوب يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل جنود أتراك فى ليبيا

منذ حوالي 18 ساعة

اختناق أسرة استخدمت الأخشاب لتدفئة المنزل بزفتى

الصور

image description

مباراة الزمالك وزيسكو بدورى أبطال إفريقيا

image description

بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية

image description

دموع وألم.. حكايات «قوائم انتظار بهية» (صور)

image description

فهد عبدالباسط.. أشطر ميكانيكي في الأقصر بذراع واحد (فيديو)

image description

تشييع جثمان والد إيهاب توفيق (صور)

الأكثر قراءة

وسائل إعلام: تنصيب هيثم آل سعيد سلطانًا لعمان

أقوال عشيقة طبيب لقى مصرعه أثناء الهرب من منزلها بالهرم

خالد المحجوب يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل جنود أتراك فى ليبيا

ترامب يُعلق على انفصال الأمير هارى وميجان عن العائلة الملكية

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

السفارة الأمريكية في عمان تنعي السلطان قابوس

الصحة

في الصين.. وفاة أول حالة بالفيروس الغامض

أمراض القلب تزيد من خطر الفشل الكلوي

أعراض تنذر بنوبة قلبية

7 فوائد علاجية لزيت الحبة السوداء

الرئيس نيوز

السيسي يعلن الحداد 3 أيام حزناً على رحيل السلطان قابوس

ترقب في الوسط الإعلامي.. تساؤلات حول «رؤية هيكل» للإصلاح

أولى جلسات استئناف المتهمين بقتل "شهيد الشهامة" في المنوفية .. الثلاثاء

السيسى ينعى قابوس: كان داعماً للقضايا العربية والإسلامية

منوعات

امرأة تضع توأمين مرتين فى سنة واحدة

فنانة إيطالية تشرف على بينالي الفنون في البندقية

أوبر تنسحب من كولومبيا 1 فبراير

ميلاد وحيد قرن صغير فى حديقة حيوان دورتموند الألمانية

كشكول

التعليم تتبع مصدر تسريب صفحات امتحان اللغة العربية للثاني الثانوي

جولة تفقدية لامتحانات الثانوية فى القاهرة الجديدة (صور)

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا: التحول الرقمي يقضي على الفساد

"من على الحدود"..انطلاق امتحانات الأول والثانى الثانوى فى سيناء

إسلام سياسي

خريجي الأزهر تندد بالهجوم الإرهابي على معسكر للجيش بالنيجر

الأزهر يستجيب لـ «زينب بكير»: «نتواصل معها لتوفير حياة كريمة لها»

الأوقاف: الخيانة والعمالة أحد أسباب سقوط الدول

ما حكم عدم السماع لخطبة الجمعة؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد أبوزهرة.. الناطق بالحق بشجاعة نادرة
مؤمن المحمدي
«لغة» صلاح جاهين
د.كريمة الحفناوى
سياسات ترامب وأردوغان تشعل فتيل الحرب
المزيد

الثقافة

«السيدة مريم ومكانتها فى القرآن» بثقافة الغردقة

«أسرار الآثار».. جديد المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم

مجلة «الثقافة الجديدة» تودع «قمر الحواري.. محمد كشيك»

«انتقام روح» جديد دار «المثقفون العرب»

صفحتنا ع الفيس بوك