حبس المتهمين بسرقة شقق أكتوبر والعمرانية

أمرت نيابة أكتوبر العامة بحبس تشكيل عصابي مكون من 3 أفراد، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بسرقة الشقق السكنية بأسلوب التسلق.



وأدلى المتهمون وهم "م. ج"، و"أ. م"، و"ر. ع"، باعترافات تفصيلية حول ارتكابهم لوقائع السرقة، وأكدوا أنهم كونوا تشكيلًا عصابيًا، واتفقوا على سرقة الشقق السكنية الكائنة بنطاق دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر والعمرانية.



بدأ المتهمون في رصد الشقة المراد سرقتها، تتبع قاطنيها حتى يتثنى لهم معرفة خط سيرهم وأوقات تواجدهم بالشقة من عدمه، وأضاف المتهمون أنهم يقومون بالتسلق من خلال مواسير الصرف الصحي لسرقة محتويات الشقق.



تمكنت أجهزة الأمن من تتبع خط سير المتهمين، وتم تحديد مكان تواجدهم، ومن ثم ألقى القبض عليهم، وبالكشف الجنائي عنهم تبين أن 2 منهم لهم معلومات جنائية مسجلة، وأنهم ارتكبوا 4 وقائع سرقة بالأسلوب ذاته، ومن بينهم 3 بدائرة قسم شرطة العمرانية، وبمواجهتهم اعترفوا بعدد من الوقائع، وأرشدوا عن مكان المسروقات.