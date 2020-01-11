«أمهات مصر» ترصد مشاكل «امتحان التابلت» فى المحافظات

رصدت غرفة عمليات الجروب التعليمي "ثورة أمهات مصر" بعض التسريبات لشاشة "التابلت" من عدة مدارس اثناء امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثاني الثانوي، وتم تداول هذه الصور على السوشيال ميديا.



وأكد خالد صفوت مسئول الجروب أن هذا التسريب فى بعض الادارات التعليمية.



أشار الى أن على الجانب الآخر تسير الامتحانات الالكترونية بشكل جيد فى بعض المحافظات ولكن هناك بعض المشاكل فى الدخول على منصة الامتحانات بالإسكندرية والإسماعيلية.



وكان قد بدأ طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم السبت الامتحانات الالكترونية وبدأ بامتحان اللغة العربية وقد بدأت اللجان فى التاسعة صباحًا وتنتهى فى الثانية عشر ظهرًا.



وكان قد قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم، أنه تم تشكيل غرفة متابعة مركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة الإجراءات الخاصة باختبارات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة متابعة على مستوى المديرية برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير التعليم الثانوي والموجه العام للمادة ومدير مركز التطوير، كما سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى الإدارة التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية وكيل الإدارة ومدير المرحلة الثانوية بالإدارة وموجه أول المادة.



وشدد نائب الوزير لشئون المعلمين على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2017 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

