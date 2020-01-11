إخلاء سبيل 4 متهمين بالتنقيب عن آثار بدار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم السبت، بإخلاء سبيل 4 أشخاص، بضمان عملهم، بعد القبض عليهم أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بلاغًا من المقدم وسام عطية رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، أفاد بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار، داخل عقار بعزبة خير الله، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم وتمكنوا من ضبطهم.



وتبين أن كل من "حربي. ع. م" 35 سنة عاطل، و"علاء. ع. م" 27 سنة عاطل، و"مختار. ع. م" 29 سنة عامل، و"عويس. ف. ص" 59 سنة عامل، حفروا حفرة قطرها 2 متر بعمق 8 أمتار في منزل ملك "الأول والثاني والثالث"، وعثر بداخله على أدوات تنقيب.



وبمواجهة المتهمين أمام العميد محمد علام مأمور القسم، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.