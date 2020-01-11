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عالم

بريطانيا تنعى السلطان قابوس

السبت 11/يناير/2020 - 10:39 ص
السلطان قابوس
السلطان قابوس
هبه محمد
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أعربت بريطانيا، اليوم السبت، عن حزنها الشديد لوفاة حاكم سلطنة عمان السلطان قابوس بن سعيد عن عمر ناهز 97 عاما.

وتوفى السلطان قابوس عن عمر ناهز 97 عاما، فيما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن ديوان البلاط السلطاني، وأعلن الحداد وتعطيل العمل الرسمي بالقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام 40 يومًا.

وعانى السلطان قابوس بن سعيد، من مرض عضال منذ عام 2014، وسافر إلى ألمانيا في رحلة علاج، وأكد البلاط السلطاني في سلطنة عمان في بيان له يوم 18 أغسطس 2014 أنه يجري فحوصات طبية في مدينة ميونيخ.


وفي سياق متصل، أدى هيثم بن طارق آل سعيد اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانًا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، وعقد مجلس عمان منذ قليل جلسة طارئة في مقره بالبستان.

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