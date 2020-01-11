المعهد القبطي للمشورة يستضيف دورة «أكاليل الفرح» فبراير

يستضيف المعهد القبطي الأرثوذكسي للمشورة التابع للكاتدرائية المرقسية بكلوت بك دورة " أكاليل الفرح" للمقبلين على الزواج حديثًا، وذلك أيام 2- 8-15 فبراير المقبل.



وتأتي الدورة في إطار حرص معهد المشورة الأرثوذكسي والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على تقديم دورات تربوية للأسر المسيحية تساعدهم على تنشئة مسيحية سليمة.