المعهد القبطي للمشورة يستضيف دورة «أكاليل الفرح» فبراير
السبت 11/يناير/2020 - 10:39 ص
مونيكا جرجس - تريزة شنودةطباعة
يستضيف المعهد القبطي الأرثوذكسي للمشورة التابع للكاتدرائية المرقسية بكلوت بك دورة " أكاليل الفرح" للمقبلين على الزواج حديثًا، وذلك أيام 2- 8-15 فبراير المقبل.
وتأتي الدورة في إطار حرص معهد المشورة الأرثوذكسي والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على تقديم دورات تربوية للأسر المسيحية تساعدهم على تنشئة مسيحية سليمة.
وتأتي الدورة في إطار حرص معهد المشورة الأرثوذكسي والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على تقديم دورات تربوية للأسر المسيحية تساعدهم على تنشئة مسيحية سليمة.