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محافظات

محمد سعفان: نسعى لتغيير ثقافة المجتمع نحو العمل الخاص

السبت 11/يناير/2020 - 10:39 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
هدى الأمير
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قال وزير القوى العاملة،، أنه يتوجب على أبناء المجتمع المصري تغيير ثقافتهم وفكرتهم حول منظور العمل في القطاع الخاص باعتباره الأكثر أمانًا للفرد والمجتمع، كما أنه يخلق مناخ تنافسي بين أصحاب المشروعات، ويساهم في تحقيق أعلى ربح، وبالتالي أن العائد منه على الفرد والأسرة يتعدى ما يتقاضاه الموظف بالقطاع العام.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير القوى العاملة خلال مراسم افتتاح مركز التدريب المهني بالرضوانية، وهذا في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (حياة كريمة)، والتي تستهدف الوصول للفئات الأكثر احتياجا، وفي ضوء جهود وزارة القوى العاملة لتطوير منظومة التدريب المهني التابعة لها وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل للمساهمة في خطط الدولة لخفض معدلات البطالة.

كما سيوزع وزير القوى العاملة عددا من شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة، والمسجلة بمديرية القوى العاملة، ذلك في إطار الحملة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يعد أول من أطلق حملة رعاية العمالة غير المنتظمة عندما أطلق شهادة "أمان" في فبراير 2018، والتي أكد من خلالها على أن الدولة لن تتخلى عن مسئولياتها تجاه أبنائها في أي وقت من الأوقات وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

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