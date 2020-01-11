«فاقوس الثانوية» تجرى الامتحان ورقيا بعد تعطل «التابلت»

قالت راندا الألفى ولية أمر طالبة بمدرسة فاقوس الثانوية فى الشرقية، أن إبنتها بالصف الثاني الثانوي تفاجأت، صباح اليوم، فى أول يوم امتحانات أن التابلت لم يفتح، مشيرة فى تصريحات للدستور، أن المدرسة لجأت لإجراء الامتحان ورقيا بدلًا من الإلكترونى.



بدأ طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم السبت، الامتحانات الالكترونية، باللغة العربية، وقد بدأت اللجان فى التاسعة صباحًا وتنتهى فى الثانية عشر ظهرًا.



وكان قد قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم، أنه تم تشكيل غرفة متابعة مركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة الإجراءات الخاصة باختبارات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة متابعة على مستوى المديرية برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير التعليم الثانوي والموجه العام للمادة ومدير مركز التطوير، كما سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى الإدارة التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية وكيل الإدارة ومدير المرحلة الثانوية بالإدارة وموجه أول المادة.



وشدد نائب الوزير لشئون المعلمين على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2017 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

