«التعليم» تنفي تسريب امتحان «عربي 2 ثانوي»

نفت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من تسريب امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي.



وأكدت المديرية في بيان رسمي لها، أن هذا الادعاء عارِ تماما من الصحة، وأشارت إلى أنه تم التأكد أن الأوراق المنشورة هي مجرد تدريب وليس امتحان لهذا العام.



وأهابت المديرية الجميع الابتعاد تمامًا عن ما يثير البلبلة، حرصًا على مصلحة الطلاب، وتابعت أن الامتحانات أمن قومي.



ويؤدي اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي، امتحان اللغة العربية، في مدارسهم الأصلية المجهزة إلكترونيًا، بينما سيكون ورقيًا في المدارس غير المجهزة، وبنظام الـopen Book، وتنعقد الامتحانات في الفترة الصباحية من 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا.



ومن المقرر أن يؤدي طلاب أولى ثانوي الامتحان في مادة اللغة العربية، خلال الفترة المسائية من 1 ظهرًا وحتى 4 عصرًا والتي تنعقد ورقيًا وبنظام الـopen Book.