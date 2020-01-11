التحقيق مع عاطل طعن زوجة والده لسرقتها بالجيزة

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها، حول اتهام عاطل بطعن زوجة والده والشروع في قتلها، كما طالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة تمهيدًا لسؤالها.



كشفت جهات التحقيقات تلقى ضباط قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من نقطة الشرطة، بمستشفى قصر العيني، تفيد بوصول ربة منزل في العقد الخامس من العمر تدعى "م. ح " مصابة بطعنة نافذة في الجسم، وحالتها حرجة.



وأوضحت التحقيقات أن نجل زوجها البالغ من العمر 20 عامًا، هو مرتكب الواقعة؛ لأنه كان يمر بضائقة مالية منذ فترة ولجأ لعدد من أصدقائه من أجل مساعدته، ولكن دون جدوى، لذلك قرر سرقة المشغولات الذهبية الخاصة بزوجة أبيه.



تعدى المتهم على المجني عليها بسلاح أبيض، واستولى على المصوغات وفر هاربًا، واكتشف الأهالي الواقعة وقاموا بإبلاغ الشرطة التي تمكنت من ضبط المتهم في أحد الكمائن المعدة له.