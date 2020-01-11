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محافظات

وزير التنمية المحلية يلتقي محافظ الغربية (صور)

السبت 11/يناير/2020 - 10:24 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية يلتقي محافظ الغربية
أحمد أبوالمحاسن
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استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، بمقر الوزارة.

وتم خلال اللقاء استعراض خطة عمل المحافظة خلال الفترة المقبلة في كافة القطاعات والمجالات التي تهم المواطن، بما يساعد في تحسين الخدمات المقدمة إليه.

حيث عرض محافظ الغربية الجهود الجارية فيما يخص رفع كفاءة العاملين بالمحافظة وتطوير البنية التحتية المعلوماتية والتحول الرقمي وميكنة الخدمات والتعاون الجاري مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحافظة في هذا الشأن.

كما تم استعراض جهود المحافظة فيما يخص تطوير الأسواق العشوائية ونقلهم إلى أماكن أخرى لمنع الاختناقات والتكدسات المرورية في بعض المدن، بالإضافة إلى مشروعات تطوير ورصف الطرق الرئيسية في المدن وكذا التى تربط بين المراكز والقرى، كما أشار الدكتور طارق راشد إلى توقيع المحافظة لعدد من اتفاقيات التعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، لتطوير بعض المناطق العشوائية وغير الآمنة بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وشهد الاجتماع أيضا استعراض الموقف التنفيذي الخاص بمنظومة المخلفات الصلبة وتأهيل مصنع تدوير القمامة في المحافظة، والتعاقدات التي ترغب المحافظة في توقيعها مع بعض الشركات التي تقدمت رسميًا للاستثمار في المنظومة والحصول على خدمة النظافة في بعض الأحياء.
وزير التنمية المحلية يلتقي محافظ الغربية (صور)
وزير التنمية المحلية يلتقي محافظ الغربية (صور)
وزير التنمية المحلية يلتقي محافظ الغربية (صور)
وزير التنمية المحلية يلتقي محافظ الغربية (صور)

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