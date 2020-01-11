إصابة طالب سقط من باب عربة قطار في بني سويف

أصيب طالب، اليوم السبت، بعد أن سقط من باب إحدى عربات قطار الصعيد المميز، بعد أن اختل توازنه، أثناء وقوفه على الباب بالقرب من مزلقان مصنع النسيج ببني سويف.



تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف، يفيد بورود إشارة من مستشفى بني سويف التخصصي باستقباله "رحيم. غ. م " 13 عاما، طالب، ومقيم بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، مصابا بكدمة بالساق اليسرى، إثر سقوط من قطار.



وتبين من التحريات الأولية وبالانتقال والفحص، أنه أثناء وقوف الطالب على باب إحدى عربات القطار رقم 159 مميز القادم من الأقصر متوجها إلى القاهرة، وأمام مزلقان مصنع النسيج دائرة القسم، اختل توازنه وسقط على شريط السكة الحديد، ولم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية.



كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة تنسيقا وقسم شرطة النقل والمواصلات، وتحرر محضر رقم 74 إداري قسم بني سويف.