طلب إحاطة موجه إلى مدبولي بشأن العيادات الخارجية

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن عدم التزام العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية بالأسعار الرسمية



وقالت النائبة، إن العديد من المواطنين اشتكوا خلال الفترة الماضية، من من تفاوت قيمة أسعار الكشف في العيادات الخارجية للمستشفيات الحكومية، وعدم الالتزام بلائحة الأسعار التي أقرتها وزارة الصحة.



وأكدت أن وزارة الصحة بحسب المادة 74 من قانون الأطباء، حددت السعر الرسمي للكشف في العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية 3 جنيهات فقط، تطبيقًا لقرار العلاج المجاني للمستشفيات الحكومية بنسبة 50%.



وتابعت فهيم: "على الرغم من لائحة الأسعار التي وضعتها وزارة الصحة بالكشف المجاني لغير القادرين، أو دفع رسوم ولكن رمزية للمرضى غير المحولين من وحدة صحية، إلا أنها لا تُطبق في المستشفيات.



وأوضحت أنه يتم زيادة السعر في العيادات بحجج وجود تجديدات في المستشفى وضرورة تحمل المواطن التكاليف، ولكن بما أن الزيادة كانت صغيرة فلم يشتكى المواطنون، ولكن خلال الفترة الماضية تضاعفت أسعار الكشف، وإجراء العمليات بالمستشفيات الحكومية.



ولفتت إلى أن وزارة الصحة وضعت مقترح لائحة الأسعار الخاصة بالمشروع القومي للمستشفيات النموذجية بشأن التعاملات المالية مع المرضى والعاملين بالقطاع الطبي، حيث شملت لائحة الأسعار والتي وضعت حسب القدرة المالية للمريض؛ بالنسبة لغير القادر والمدرج بمشروع تكافل وكرامة ومحول من وحدة صحية إلى المستشفى يتم علاجه مجانًا، بينما المرضي غير المحولين من وحدة صحية يدفع تذكرة رمزية قيمتها 10 جنيهات، وعلى الرغم من ذلك، إلا أنه لا يتم التنفيذ.