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حوادث

ضبط 573 هاربًا من تنفيذ الأحكام بأسوان

السبت 11/يناير/2020 - 10:18 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أسوان_إسراء توفيق
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شنت الأجهزة الأمنية في أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الجمعة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، والخارجين على القانون، في مراكز وقرى المحافظة، بإشراف مدير الأمن اللواء هشام فاروق.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 573 حكمًا قضائيًا، وهم عبارة عن: 150 حكم حبس جزئي، 36 حكم حبس مستأنف، و267 أحكام غرامات، و117 أحكام المخالفات، وحكمين جنايات.

تحررت المحاضر اللازمة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط، وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تعاطي المواد المخدرة، أو الإتجار فيها.

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