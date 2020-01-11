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تقارير ومتابعات

«التعليم»: لم نتلقى مشاكل بشأن الامتحانات الالكترونية حتى الآن

السبت 11/يناير/2020 - 10:15 ص
طلاب
طلاب
ريم محمود
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تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الامتحانات الالكترونية للصف الثاني الثانوي التى بدأت فى التاسعة صباحًا وتنتهى الثانية عشر ظهرًا.

وكشفت مصادر بغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة أنهم لم يتلقوا حتى الآن شكاوى بشأن تعطيل منصة "التابلت"، مؤكدة أن المدرسة التى يتعطل فيها منصة الامتحان على التابلت ستلجأ للامتحانات الورقية.

كان الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم، قال إنه تم تشكيل غرفة متابعة مركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة الإجراءات الخاصة باختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة متابعة على مستوى كل المديرية برئاسة مديرها وعضوية مدير التعليم الثانوي، الموجه العام للمادة،مدير مركز التطوير، كما سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى الإدارة التعليمية برئاسة مديرها العام،وعضوية وكيل الإدارة، مدير المرحلة الثانوية، وموجه أول المادة.

وشدد نائب الوزير لشئون المعلمين على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2017 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

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