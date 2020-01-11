محافظ الإسكندرية يرحب بشباب البرنامج الرئاسي الإفريقي

رحب محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي الإفريقي، وذلك خلال زيارته لهم في متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية.



وقال محافظ الإسكندرية في تصريحاته لـ "الدستور"، إن الشباب هم المستقبل ومرحبًا بهم في الاسكندرية، مضيفًا أن التدريب في الأكاديمية شيء رائع يأهل الشباب للمرحلة المقبلة من المسئولية.



وتابع: "ندعم كل الدول الإفريقية ونرحب بها لمشاركتها في الأكاديمية الوطنية وإرسال المتدربين للدراسة وتحمل المسئولية في بلادهم"، مشيرًا إلى أنه سيستقبل المتدربين في المحافظة في أي وقت.



ونظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب جولة لشباب البرنامج الرئاسي الإفريقي الدفعة الثالثة بمحافظة الإسكندرية.



وبدأت الجولة بمتحف المجوهرات الملكية ومكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباى، وذلك بحرص الأكاديمية على التوعية بتاريخ مصر العريق.

وتأتي هذه الزيارة برعاية محمد الشريف محافظ الإسكندرية.



وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.



يذكر أن البرنامج جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوصيته في منتدى شباب العالم 2018 بأن يكون عام 2019عام الشباب الإفريقى ورئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، وتم تخريج دفعتين بواقع 200 طالب من أصل 1000 شاب إفريقى مستهدف تدريبهم داخل مظلة البرنامج.