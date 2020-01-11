خليفة بن زايد ينعى السلطان قابوس.. وحداد 3 أيام بالإمارات

نعى رئيس دولة الإمارات "خليفة بن زايد آل نهيان"، اليوم السبت، السلطان الراحل قابوس بن سعيد سلطان عمان، معلنا عن الحداد في دولة الإمارات لمدة 3 أيام.



وتوفى السلطان قابوس عن عمر ناهز 97 عاما، فيما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن ديوان البلاط السلطاني، وأعلن الحداد وتعطيل العمل الرسمي بالقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام 40 يومًا.



وعانى السلطان قابوس بن سعيد، من مرض عضال منذ عام 2014، وسافر إلى ألمانيا في رحلة علاج، وأكد البلاط السلطاني في سلطنة عمان في بيان له يوم 18 أغسطس 2014 أنه يجري فحوصات طبية في مدينة ميونيخ.





وفي سياق متصل، أدى هيثم بن طارق آل سعيد اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانًا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، وعقد مجلس عمان منذ قليل جلسة طارئة في مقره بالبستان.