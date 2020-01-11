مشهور: رفع الحظر يؤكد الثقة في المنتج الزراعي المصري

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن رفع الحظر عن جميع الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج منذ العام المنتهى، حسب إعلان وزارة الزراعة، إنما هو مؤشر قوي يُؤكد الثقة في جودة المنتجات الزراعية المصرية، وقوة ودقة إدارة الحجر الزراعي في العمل الجاد.



وأوضح "مشهور"، في بيان صحفي له، أن فتح أسواق جديدة ترجع إلى الثقة المتبادلة بين الوزارة والحجر الزراعي المصري، والحجر الزراعي في الدولة المستوردة للمنتجات الزراعية المصرية.



وأشاد بجولات إدارة الحجر الزراعي الخارجية لفتح أسواق جديدة لتصدير الحاصلات الزراعية، وإزالة أي عوائق تقابل الصادرات المصرية، وهو ما نتج عنه فتح 17 سوقًا خارجيًا لـ 20 نوعًا زراعيًا بالعديد من الدول على رأسها الصين وأندونيسيا والهند وأستراليا والبرازيل وجنوب أفريقيا واليابان وغيرها.



وطالب النائب بالتطوير المعامل المركزية حتى يتم فحص المنتجات جيدًا قبل تصديرها للخارج، بالإضافة إلى وجود توعية كاملة من قبل وزارة الزراعة للفلاح المصري، بطرق الرش الصحيحة، وعدم الوقوع في الأخطاء السابقة؛ لأن حظر المنتجات الزراعية من الدول الخارجية، يكون بسبب متبقيات المبيدات.