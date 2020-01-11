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سياسي

برلماني: مجمعة التأمين على السيارات خطوة تنظيمية نحو الاستقرار

السبت 11/يناير/2020 - 09:59 ص
عبد الله زين الدين
عبد الله زين الدين
عائشة حسن
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أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أهمية مجمعة التأمين على السيارات والتي مثل إنشاؤها خطوة مهمة لصناعة التأمين طال انتظارها، وتأخرت أكثر من عشر سنوات، وهي خطوة تنظيمية نحو تحقيق الاستقرار في منظومة التأمين الإجباري على السيارات والتحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والقضاء على الممارسات غير السليمة.

وأوضح زين الدين، في بيان صحفي له، أن أهم مزايا مجمعة التأمين على السيارات، تتمثل في القضاء التام على التلاعب في التعويضات، وإنهاء مسلسل تزوير وثائق التأمين الإجباري على السيارات والتي ضاع معها الكثير من حقوق الشركات في إصدار وثائق باسمها من المحتالين.

وذلك من خلال الاعتماد على الإصدار الإلكتروني والربط مع قاعدة بيانات المرور، وإنشاء قاعدة بيانات قومية كاملة من حيث أعداد المركبات -الماركة - النوعية -النشاط - نتائج التعويضات.

وأشار النائب إلى أن المجمعة تتيح للمتضررين من حوادث السيارات، التعامل مع المجمعة كمنصة واحدة تمثل شركات التأمين بدلًا من التعامل مع كل شركة وفقًا لكل حالة على حدة، وأضاف أن المجمعة ساهمت في تقليل المدة المحددة لصرف التعويض لتستغرق عدة أيام فيما كانت تستغرق المدة شهرًا للتسوية الودية.

وأضاف أن نظام عمل المجمعة يتوافق مع التوجه الحكومي نحو تطبيق الشمول المالي عبر حصول المتضررين على التعويضات المستحقة لهم من خلال حساباتهم البنكية، وتوفير بيانات بكافة المعاملات المالية للمتضررين يتم تسجيلها على "السيستم" الخاص بالمجمعة ما يسهم في تلافي حالات تزوير الوثائق للحصول على تعويضات بدون وجه حق.

كما أتاح زيادة حصيلة شركات التأمين من الأقساط حيث أظهرت النتائج زيادة متوسط قسط الوثيقة الواحدة حيث أصبحت 230 جم بدلا من 170 جم، كذلك زيادة حصيلة الدولة من الضرائب والدمغات.

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