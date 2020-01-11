عاطل يقتل جاره المسن طمعًا في المعاش

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من كشف غموض واقعة العثور على مسن مقتولًا داخل مسكنه، وتبين أن شابًا من جيرانه وراء ارتكاب الجريمة.



تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة.



أكدت معاينة رجال المباحث أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة هو السرقة، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث، وبمواجهته اعترف بالجريمة طمعًا في سرقة المكافأة المالية التي حصل عليها المجني عليه بعد بلوغه سن المعاش.