الظهور الأول لـ سلطان عمان الجديد (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يرصد أول ظهور رسمي لهيثم بن طارق سلطان عمان الجديد، أثناء تأدية صلاة الجنازة على السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور.



وكان الديوان السلطاني في عمان، أعلن صباح اليوم السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، عن عمر ناهز 79 عامًا.



ويعتبر السلطان قابوس بن سعيد، مؤسس سلطنة عمان العصرية الحديثة وباني نهضتها، حيث نقلها من الحكم القبلي إلى دولة مؤسسات وقانون، فهو صاحب أطول فترة حكم بين حكام العرب، وزادت من رصيد إنجازاته التي قدمها للسلطنة.



ويعد السلطان قابوس بن سعيد، السلطان الثامن من سلالة الإمام أحمد بن سعيد المؤسس الأول لأسرة آل بوسعيد سنة 1744م، وأحد زعماء الخليج الذين أسووا مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم الأولى في أبوظبي مايو عام 1981.