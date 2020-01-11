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17 رحلة بالون تحلق في سماء الأقصر

السبت 11/يناير/2020 - 09:48 ص
بالون
بالون
هدى الأمير
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شهدت سماء الأقصر، اليوم السبت، تحليق 17 رحلة بالون يحملون على متنهم 350 سائحا وسائحة من مختلف الجنسيات الأجنبية.

وتعد سياحة البالون من الأنماط السياحية التي تنفرد بها محافظة الاقصر، وذلك نظرًا لتوفر كافة الشروط الخاصة بهذا النمط السياحي والتي تتعلق بشكلًا كبير باستقرار أحوال الطقس على مدار العام، هذا إلى جانب الطبيعية الساحرة التي تمتلكها الأقصر.

وتنظم رحلات البالون الكثير من القواعد التي يأتي في مقدمتها استقرار أحوال الطقس فيشترط أن لا ترتفع درجات الحرارة عن معدل 38 درجة، وأن لا تزيد سرعة الرياح عن معدل 10 عقدة في الدقيقة، وأن لا يقل مستوى الرؤية عن 5 كيلو متر.

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