رياح شديدة تعطل حركة الصيد نسبيا في دمياط

شهدت محافظة دمياط، اليوم السبت، موجة من الرياح الشديدة، تسببت في تعطل حركة الصيد نسبيا في مدينة عزبة البرج، بسبب سرعة الرياح، وارتفاع مستوى الأمواج الذي يتعثر معه تحرك رحلات الصيد ذهابا وإيابا.



كما تسببت الرياح الشديدة في غرق عدة كافيهات ومطاعم مطلة على البحر في مدينة رأس البر بدمياط، حيث وصلت الأمواج إلى داخل تلك الكافيهات والشوارع الداخلية، وتسبب في غرق تلك الشوارع، خاصة المطلة أمام تلك الكافيهات.



استقبل ميناء دمياط اليوم الاثنين رغم النوة الجوية والرياح الشديدة التي تشهدها المحافظة، 4 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة، حيث يذكر أن محافظة دمياط تشهد موجة من الطقس السيئ.