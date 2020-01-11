أمير الكويت ينعي السلطان قابوس

نعى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت، السلطان قابوس حاكم عمان، الذي وافته المنية في ساعات مبكرة من صباح اليوم السبت.



وأرسل الصباح، برقية تعزية إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، الذي تم تنصيبه خلفا للسطان قابوس، أعرب فيها باسمه وباسم الشعب الكويتي عن بالغ الحزن والأسى وخالص التعازي وصادق المواساة للشعب العماني الشقيق.



كما أكد الصباح، أن العالم فقد برحيله أحد رجالاته العظام كما فقدت سلطنة عمان والأسرة الخليجية والأمتين العربية والاسلامية قائدا حكيما كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، مشيدا بما حققته سلطنة عمان الشقيقة في عهده الميمون من نهضة شاملة وتطور كبير شمل مختلف الميادين وجعلها في مصاف الدول.

