كوريا الشمالية: لن نستأنف الحوار حتى تقبل أمريكا مطالبنا

قال كيم كي-جوان، رئيس الوفد الكوري الشمالي المفاوض للمحادثات النووية سابقا، اليوم السبت، إن الحوار لن يتم استئنافه مرة أخرى مع الولايات المتحدة قبل أن توافق على جميع مطالب كوريا الشمالية.



وبثت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية بيانا لكيم كي-جوان، الذي يشغل الآن منصب أحد مستشاري وزارة الخارجية الكورية الشمالية، أكد خلاله أن الشطر الشمالي لن ينخرط في أية مفاوضات قبل إعفاء بيونج يانج من العقوبات الجزئية من أجل تفكيك كامل برنامجها النووي، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.



وأشار المسئول الكوري الشمالي، إلى أن بلاده استلمت خطاب تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة عيد ميلاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، لافتا إلى أنه من الحماقة أن تعود بلاده للتفاوض فقط على أسس العلاقات الجيدة بين الزعيمين.