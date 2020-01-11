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مصر

السيسي ينعي السلطان قابوس

السبت 11/يناير/2020 - 09:07 ص
جريدة الدستور
وسام عطية
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نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قابوس بن سعيد حاكم سلطنة عمان، اليوم السبت.

ونشرت رئاسة الجمهورية منذ قليل عبر موقع التواصل الاجتماعي قائله: "فقدت الامة العربية زعيما من أعز الرجال، المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ انه رمزا لقوة ووحدة سلطنة عمان علي مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة".

واستكملت: "ولا تنسى مصر وشعبها للسلطان قابوس رحمه الله مواقفه الأخوية والقوية والتى سطرها التاريخ بحروف من نور".

"إن الرئيس عبد الفتاح السيسي إذ ينعى لمصر والامة العربية أخا وصديقا، ليعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة، عن عميق حزنه وخالص عزائه للشعب العماني الشقيق ولاسرته الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته جزاء لما قدم لشعبه ولأمته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى سلطنة عمان لمواصلة مسيرة النهضة والتقدم والازدهار".

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