بدء امتحان اللغة العربية ثانية ثانوي بالنظام الجديد

بدأ منذ قليل امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثاني الثانوي، بامتحانات الفصل الدراسي الأول.



ويؤدي الطلاب الاختبار في مدارسهم الأصلية المجهزة إلكترونيًا، بينما سيكون ورقيًا في المدارس غير المجهزة، وبنظام الـopen Book، وتنعقد الامتحانات في الفترة الصباحية من 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا.



ومن المقرر أن يؤدي طلاب أولى ثانوي امتحان مادة اللغة العربية، خلال الفترة المسائية من 1 ظهرًا وحتى 4 عصرًا والتي تنعقد ورقيًا وبنظام الـopen Book.