رسميا.. هيثم آل سعيد خلفا للسلطان قابوس

أفاد مجلس الدفاع العماني، اليوم السبت، إنه تم عقد جلسة لفتح رسالة السلطان قابوس الخاصة باختيار خليفة له، كما أعلن التلفزيون الرسمي العُماني تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن ديوان البلاط السلطاني، أعلن الحداد وتعطيل العمل الرسمي بالقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام 40 يومًا.



وعانى السلطان قابوس بن سعيد، من مرض عضال منذ عام 2014، وسافر إلى ألمانيا في رحلة علاج، وأكد البلاط السلطاني في سلطنة عمان في بيان له يوم 18 أغسطس 2014، أن السلطان يجري فحوصات طبية في مدينة ميونيخ.