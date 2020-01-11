تشييع جنازة السلطان قابوس (فيديو)

عاجل|| شاهد البث المباشر لجنازة المعفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور https://t.co/F7zaKuuOcQ — جريدة الرؤية |ALROYA (@AlroyaNewspaper) January 11, 2020

تشيع الآن جنازة السلطان قابوس عن عمر ناهز 97 عاما، فيما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن ديوان البلاط السلطاني، أعلن الحداد وتعطيل العمل الرسمي بالقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام 40 يومًا.وعانى السلطان قابوس بن سعيد، من مرض عضال منذ عام 2014، وسافر إلى ألمانيا في رحلة علاج، وأكد البلاط السلطاني في سلطنة عمان في بيان له يوم 18 أغسطس 2014 أن السلطان يجري فحوصات طبية في مدينة ميونيخ.وعانى السلطان قابوس بن سعيد من مرض عضال منذ عام 2014، وسافر إلى ألمانيا في رحلة علاج، وأكد البلاط السلطاني في سلطنة عمان في بيان له يوم 18 أغسطس 2014 أن السلطان يجري فحوصات طبية في مدينة ميونيخ.وفي سياق متصل، أدى هيثم بن طارق آل سعيد اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانًا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، وعقد مجلس عمان منذ قليل جلسة طارئة في مقره بالبستان.