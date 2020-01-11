قرقاش ينعي السلطان قابوس بن سعيد

نعى الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم السبت، في تغريدة قصيرة على موقع التغريدات" تويتر" السلطان قابوس سلطان عمان.



وقال "قرقاش" في تغريدته: "لقد فقدنا اليوم شخصية تاريخية ونهضوية من الطراز الرفيع بوفاة السلطان قابوس رحمه الله، فهو قائد حكيم وملهم قاد نهضة عمان الشقيقة خلال ٥٠ عام وعمل باخلاص لرفعة بلده وشعبه، ومن الامارات شريكة عمان تاريخا ومصيرا نتقدم الي شعب عمان بخالص التعازي في هذه المناسبة الحزينة".



يأتي هذا فيما أعلن التلفزيون العماني أن، السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 79 عامًا.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ديوان البلاط السلطاني أعلن الحداد وتعطيل العمل الرسمي بالقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يومًا.