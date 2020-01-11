روحانى: إيران نادمة على إسقاط الطائرة الأوكرانية

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التغريدات القصيرة "تويتر،"أن "إيران نادمة جدا على الإسقاط غير المتعمد للطائرة الأوكرانية"، وأن إسقاط إيران الطائرة الأوكرانية مأساة كبيرة وخطأ لا يُغتفر.



فيما أعلن الجيش الإيراني، بأن المسؤول عن كارثة الطائرة الأوكرانية، سيُحال فورا إلى القضاء، وفي سياق متصل أفادت وسائل إعلام محلية إيرانية اليوم السبت نقلا عن القوات المسلحة الإيرانية، أن إيران اسقطت الطائرة الأوكرانية لاقترابها من مركز عكسري حساس، فيما قدّم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم السبت "اعتذارات" بلاده، عن كارثة طائرة البوينغ الأوكرانية.



وسقطت الطائرة الأوكرانية بعد فترة وجيزة من الإقلاع، ووقع الحادث في الليلة التي شهدت إطلاق إيران لعدة صواريخ صوب قاعدتين عسكريتين في العراق، انتقاما لمقتل قائدها العسكري البارز، الجنرال قاسم سليماني.