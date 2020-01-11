إيران تعترف: أسقطنا الطائرة الأوكرانية لاقترابها من مركز حساس

أعلنت القوات المسلحة الايرانية وفقا لوسائل إعلام محلية إيرانية، أن الدفاعات الجوية أسقطت الطائرة الاوكرانية، بعد اقترابها من مركز عسكري حساس.



يأتي هذا فيما قالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أمس الجمعة، نقلا عن مصدر مطلع، إن إيران ستعلن غدا السبت سبب تحطم طائرة الركاب الأوكرانية بعد إقلاعها من طهران متوجهة إلى كييف.



وفي سياق متصل أعلن وزير الخارجية الكندي، فرانسوا-فيليب شامباين، عن تشكيل مجموعة عمل دولية من الدول مجتمعة للضغط على النظام الإيراني لإجراء تحقيق كامل وشامل في تحطم الطائرة الأوكرانية بالقرب من طهران.



وتتكون المجموعة من ممثلين من دول كان مواطنوها مسافرين على متن الطائرة، بما في ذلك المملكة المتحدة والسويد وأوكرانيا وكندا وأفغانستان، وكان لإيران أيضا مواطنون على متن الطائرة، لكنها لن تكون جزءا من مجموعة العمل.