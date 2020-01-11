تعرف على هيثم آل سعيد سلطان عمان الجديد

أدى هيثم بن طارق آل سعيد اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانًا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، وعقد مجلس عمان منذ قليل جلسة طارئة في مقره بالبستان، وذلك بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي توفي صباح اليوم السبت عن عمر يناهز 79 عامًا.





والسلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل بو سعيد، هو ابن عم السلطان قابوس بن سعيد، حيث ولد في عام 1954، لواحدة من زوجات أبيه الثلاث، والتي تُدعى «أم قيس»، كما عمل هيثم وزيرًا للتراث والثقافة منذ أوائل الألفية الثانية، وفي بعض الأوقات كان يعمل مبعوثًا خاصًا لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، وله سابقة عمل في وزارة الخارجية.





كما شغل منصب الرئيس الفخري لجمعية رعاية الأطفال المعاقين، وكذلك رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الشاطئية مسقط 2010، ورئيس جمعية الصداقة العمانية اليابانية.





وكانت وكالة الأنباء العمانية، قد قالت في وقت سابق، إن ديوان البلاط السلطاني أعلن الحداد وتعطيل العمل الرسمي بالقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يومًا.





وعانى السلطان قابوس بن سعيد من مرض عضال منذ عام 2014، وسافر إلى ألمانيا في رحلة علاج، وأكد البلاط السلطاني في سلطنة عمان في بيان له يوم 18 أغسطس 2014 أن السلطان يجري فحوصات طبية في مدينة ميونيخ.