تعيين هيثم آل سعيد سلطانًا لعمان

أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم السبت، بتعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانًا لعمان خلفًا للسلطان قابوس بن سعيد، الذي توفي صباح اليوم السبت عن عمر يناهز 79 عامًا.



وقالت صحيفة الرؤية العمانية، أن صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد أدى اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانًا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، وعقد مجلس عمان منذ قليل جلسة طارئة في مقره بالبستان.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن ديوان البلاط السلطاني، أعلن الحداد وتعطيل العمل الرسمي بالقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام 40 يومًا.



وعانى السلطان قابوس بن سعيد من مرض عضال منذ عام 2014، وسافر إلى ألمانيا في رحلة علاج، وأكد البلاط السلطاني في سلطنة عمان في بيان له يوم 18 أغسطس 2014 أن السلطان يجري فحوصات طبية في مدينة ميونيخ.