محمد بن زايد ينعى السلطان قابوس

نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، السلطان قابوس سلطان عمان، وقال عبر تغريدة له على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" اليوم السبت، فقدت عُمان الشقيقة والأمتين العربية والإسلامية قائدًا حكيمًا، وقامة تاريخية كبيرة، رحم الله السلطان قابوس، رحل عنا أخًا عزيزًا ورفيق درب الشيخ زايد، تقاسما بحكمتهما وإخلاصهما النهوض بشعبيهما وخدمة وطنيهما، نعزي أسرته الكريمة وشعبه، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



يأتي هذا فيما أعلن التلفزيون العماني أن، السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 79 عامًا.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ديوان البلاط السلطاني أعلن الحداد وتعطيل العمل الرسمي بالقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يومًا.