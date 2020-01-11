القبض على سائق يدير ورشة تصنيع أسلحة فى أبو النمرس

يعمل رجال المعمل الجنائي في الجيزة على فحص أسلحة نارية تم ضبطها بحوزة سائق في أبو النمرس، لكتابة تقرير واف عنها، وتحديد نوعيتها وتسلم التقرير للنيابة لاستكمال التحقيقات.



اعترف سائق، تم القبض عليه، لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية بأبو النمرس، أنه حول مسكنه إلى ورشة لتصنيع الأسلحة الخرطوش، لسهولة تصنيعها، بالإضافة إلى استغلال كونه سابق اتهامه فى عدة قضايا، ويرتبط بعلاقة صداقة بعدد من العناصر الإجرامية فى بيع الأسلحة لهم.



وأضاف المتهم أنه يبيع الأسلحة والذخيرة لعملائه، حيث تختلف قيمة كل قطعة سلاح من واحدة لأخرى، حسب الإمكانيات الخاصة بها، وذكر أنه يمارس نشاطه أيضًا في صيانة الأسلحة النارية غير المرخصة.



واستنادًا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس، تفيد بتورط سائق له معلومات جنائية مسجلة في تصنيع وصيانة الأسلحة النارية «بدون ترخيص»، متخذًا من مسكنه مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته فرد خرطوش، و7 طلقات، وأجزاء وأدوات التصنيع، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.