السبت 11 يناير 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
قابوس بن سعيد.. سُلطان النصف قرن

تحقيقات وملفات

قابوس بن سعيد.. سُلطان النصف قرن

السبت 11/يناير/2020 - 02:59 ص
السلطان قابوس بن
السلطان قابوس بن سعيد
محمود جروين
طباعة
توفي السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 79 عاماً.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ديوان البلاط السلطاني أعلن الحداد وتعطيل العمل الرسمي بالقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يوماً.

قابوس بن سعيد.. سُلطان النصف قرن
السلطان قابوس بن سعيد هو رأس الدولة منذ نصف قرن (1970)، هو آخر سلاطين العرب، وسليل النبي نوح. يُعرّف موقعه الرسمي أنه آتٍ من أقدم الأسر العربية الحاكمة التي انقضت 260 عامًا على توليها الحكم، عاش حياته من غير زوجة ولا أولاد. في يده، تركّزت كل مقاليد الحكم، فكان رئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للتخطيط والقائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع ووزير المال ورئيس البنك المركزي.

قابوس والحكم
تقلد قابوس بن سعيد تقاليد الحكم بعد والده، ومن هنا كانت عمان على موعد مع الانفتاح والحضارة بسبب "قابوس بن سعيد" الذي نجح في إعادة الوحدة إلى بلاده واحتوى الثورات فيها وحطم أبواب السجون وتمكن أخيرًا من فك عزلة العمانيين عن باقي الشعوب العربية، واستطاع تسوية النزاعات الحدودية مع جيرانه بحكمة وأخوة.. كما اتخذ السلطان قابوس سياسة خارجية تقوم على عدم التدخل في شئون الغير وعدم التطلع لزعامة عربية على حساب الإصلاحات الداخلية.

كيف دافع قابوس عن سلطنته؟
 يقول تقرير صادر عن معهد "ستراتفور" الأمريكي إنّ قوى خارجية مثل إيران والمملكة المتحدة والولايات المتحدة حاولت في منتصف القرن العشرين أن تمارس نفوذًا أكبر على عمان وإضعاف السلطنة، لكن السلطان قابوس كان قادرًا على الاحتفاظ بسلطته بدعم بريطاني وفارسي، وهو ما عزّزه الارتفاع في إنتاج النفط والغاز العماني عقب صعوده إلى العرش في 23 يوليو 1970، اليوم الذي يسميه العمانيون بـ"يوم النهضة المبارك"

يضيف التقرير أنّ ما يُحسب لقابوس أيضًا قدرته على دمج المناطق الصحراوية المحافظة مع المجتمعات القبلية شرق صلالة والمناطق الساحلية المحيطة بمسقط. لقد جعل السلطنة تتأثر بروح الحداثة مع الحفاظ على التقاليد في العمل واللباس والهوية، واستفاد من النفط والغاز، وأطلق التجارة مع الشركاء في جنوب آسيا وغيرها من دون أن يضرّ ذلك الصناعات التقليدية، كما أتقن اللعبة الإقليمية والدولية التي جعلته صديق الجميع مهما بلغت العداوة بينهم.

بعد بدء موجة ما يُعرف بـ"الربيع العربي" تحرّك قابوس وكلف المجلسين الاستشاريين بضرورة تأمين وظائف للشبان وزيادة الرواتب في البلاد، وقد أثّر تراجع أسعار النفط على تراجع الدخل ووقف الدعم الحكومي عن بعض المواد، لكن ما يميّز شعب عمان هو تلك الشخصية التي طبعها قابوس في نفوس العمانيين، فهو مقدام وسخيّ وقد رفع البلاد إلى مستوى يتباهون به.

ماذا بعد رحيل قابوس؟
 منذ مدة، بدأ الحديث عن تدهور حالة السلطان قابوس الصحية ومرضه بسرطان القولون، لكن عدم وجود خطة واضحة تحدّد مسار الخلافة في ظلّ غيابه، يحفّز السؤال حول أي مستقبل ينتظر عمان والعمانيين بعد رحيله؟ كيف لا تكون هناك مخاوف، وقابوس كان في كل مكان.

تذكر إحدى مقالات مجلة "الإيكونوميست" ما يختصر هذا الواقع: "لو كنت أحد سكان عاصمة عُمان الساحلية مسقط، فإنك في الغالب ستقود سيارتك في شارع السلطان قابوس، وتمرّ بمسجد السلطان قابوس الكبير، كما بميناء السلطان قابوس، وقد تكون خرّيج جامعة السلطان قابوس، وتشاهد مباراة كرة قدم في مجمع السلطان قابوس الرياضي، ذلك قبل أن تعود لبيتك في مدينة السلطان قابوس، أحد أحياء العاصمة".

لا أحد يعرف الكثير عن المرشحين المحتملين، لكن الإشاعات بدأت بالانتشار بشأن المرشحين للخلافة، وكلهم من العائلة المالكة، أبرزهم أبناء عمه أسعد وشهاب وهيثم بن طارق آل سعيد. وقد يكون الأكثر حظًا، بحسب المحللين هو أسعد الذي تولى سلاح المدرعات ودرس في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا مثل قابوس، وتحدث في حوارات صحفية عن تأثره بشخصية قابوس وحفظ كل نصائحه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس الفلسطينى يبحث مع السلطان قابوس العلاقات الثنائية

انطلاق فعاليات ملتقى الصحافة العمانية الأوروبية بمقر اليونيسكو

الأوبرا تحتفل بعيد الموسيقى وتقدم التحية لكاتدرائية نوتردام

رئيس الإمارات يهنئ سلطان عمان بيوم النهضة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا

منذ حوالي 18 ساعة

أقوال عشيقة طبيب لقى مصرعه أثناء الهرب من منزلها بالهرم

منذ حوالي 5 ساعات

الجيش الليبى يسقط طائرة تركية فى طرابلس

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد: طقس السبت شديد البرودة

الصور

image description

مباراة الزمالك وزيسكو بدورى أبطال إفريقيا

image description

بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية

image description

دموع وألم.. حكايات «قوائم انتظار بهية» (صور)

image description

فهد عبدالباسط.. أشطر ميكانيكي في الأقصر بذراع واحد (فيديو)

image description

تشييع جثمان والد إيهاب توفيق (صور)

الأكثر قراءة

ترامب يُعلق على انفصال الأمير هارى وميجان عن العائلة الملكية

خالد المحجوب يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل جنود أتراك فى ليبيا

الجيش الليبى يسقط طائرة تركية فى طرابلس

أقوال عشيقة طبيب لقى مصرعه أثناء الهرب من منزلها بالهرم

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الصحة

أعراض تنذر بنوبة قلبية

7 فوائد علاجية لزيت الحبة السوداء

أفضل مشروب لخفض ضغط الدم

الباراسيتامول يحولك لـ«زومبي»

الرئيس نيوز

وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية في طرابلس

وكيل النواب: بيان الخارجية يكشف حقائق مفاوضات سد النهضة

هل التقطت نانسي عجرم صورا مع "السارق القتيل"؟

منوعات

امرأة تضع توأمين مرتين فى سنة واحدة

فنانة إيطالية تشرف على بينالي الفنون في البندقية

أوبر تنسحب من كولومبيا 1 فبراير

ميلاد وحيد قرن صغير فى حديقة حيوان دورتموند الألمانية

كشكول

ماجدة نصر تكشف قانونية عقد امتحانات الثانوية إلكترونياً

التعليم : أداء طلاب الثانوية العامة للامتحانات إلكترونيا العام القادم لا يخالف القانون

عميد دار علوم القاهرة: خطاب فصل الطالب المنشور في الإعلام مزيف

الطفلة مريم تشعل تويتر بعد إصابتها من سرطان في لسانها

إسلام سياسي

خريجي الأزهر تندد بالهجوم الإرهابي على معسكر للجيش بالنيجر

الأزهر يستجيب لـ «زينب بكير»: «نتواصل معها لتوفير حياة كريمة لها»

الأوقاف: الخيانة والعمالة أحد أسباب سقوط الدول

ما حكم عدم السماع لخطبة الجمعة؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد أبوزهرة.. الناطق بالحق بشجاعة نادرة
مؤمن المحمدي
«لغة» صلاح جاهين
د.كريمة الحفناوى
سياسات ترامب وأردوغان تشعل فتيل الحرب
المزيد

الثقافة

عبد الدايم وفودة يشهدان احتفالية عيد الميلاد بشرم الشيخ (صور)

اليوم.. «لارس والفتاة الحقيقية» بسينما كيميت للثقافة والفنون

اليوم.. افتتاح «الحصاد» و«قبل الطوفان» بجاليرى ضى

اليوم.. إعلان نتيجة الدورة الرابعة لمسابقة «المكعبات الذهبية»

صفحتنا ع الفيس بوك