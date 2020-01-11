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توقعات بتراجع حدة حرائق الغابات فى أستراليا

السبت 11/يناير/2020 - 02:37 ص
جريدة الدستور
وكالات
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واجه رجال الإطفاء في أستراليا رياحًا قوية ودرجات حرارة مرتفعة تسببت في انتشار الحرائق، مساء الجمعة، إلا أن الخبراء توقعوا تراجع حدة حرائق الغابات، اعتبارًا من اليوم السبت؛ بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وكافح رجال الإطفاء في مواجهة ليلة صعبة بعدما تسببت الرياح القوية في انتشار الحرائق الخطيرة مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات من حالات الطوارئ، وأوامر بالإخلاء الفوري.

واندمجت ثلاثة حرائق كبيرة عند حدود ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا لتكون «حريقًا هائلًا» يغطي أكثر من 600 ألف هكتار.

وشهدت أجزاء من الولايتين زوابع بلغت سرعتها 90 كيلومترًا في الساعة، بينما وصلت درجات الحرارة في بعض المناطق المتضررة 44 درجة مئوية.

وفي فيكتوريا، قامت السلطات بعملية إجلاء خلال الليل؛ بسبب حريق بالقرب من مدينة ودودنجا، وفي نيو ساوث ويلز تم نشر 3500 من رجال الإطفاء خلال الليل.

وقال مفوض خدمات الإطفاء الريفية شاين فتزسيمونز، إنه من المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة في الأسبوع المقبل لتقدم بعض الراحة وسوف تكون على الأرجح أفضل سبعة أيام نقضيها دون زيادة في أعداد الحرائق.

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