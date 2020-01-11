إصابة نقيب شرطة و8 مجندين فى انقلاب «لورى» شرطة بالمنيا

أصيب نقيب شرطة و8 أفراد مجندين نتيجة انقلاب سيارة «لوري» تابعة للأمن المركزي أمام قرية صفط الشرقية بدائرة مركز المنيا.



كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ إلي مركز شرطة المنيا من مستشفى المنيا العام بوصول كل من: نقيب شرطة «م-م» 28 عامًا، و8 أفراد ومجندين هم: «صبري -م» 21 عامًا، مقيم ببني سويف، «رضا-ن» 42 عامًا أمين شرطة بقطاع الشهيد أحمد جمال، مقيم بقرية بني مهدي، «مصطفى-ح» 23 عامًا مجند، مقيم بمنفلوط، «حسين -م» 21 عامًا مجند، مقيم بسوهاج، «فتحي- س» 21 عامًا مجند، مقيم بسوهاج، «أحمد- ك» 21 عامًا مجند، مقيم بسوهاج، «عباس- ش» 32 عامًا مجند مقيم بسوهاج، «أحمد- ب» 22 عامًا مجند ومقيم بأسيوط، مصابين جميعهم باشتباه ما بعد الارتجاج.



بانتقال قوات الأمن برئاسة الرائد عبد الرحمن شعبان، رئيس مباحث مركز المنيا، تبين إصابتهم إثر انقلاب سيارة شرطة رقم 4962 13، قيادة المجند الأول «صبري»، ولا توجد شبهه جنائية بالحادث.



تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.