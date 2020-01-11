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محافظات

إحالة مهندسين بمياه شرب أسوان للتحقيق بسبب الانقطاع

السبت 11/يناير/2020 - 02:23 ص
جريدة الدستور
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أكدت الدكتورة غادة يحيي نائب محافظ أسوان أنه، تمت إحالة مهندسين من فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة للتحقيق بعد تكرار كسر هذا الخط الرئيسي بسبب خطأ في تركيب القفيز بشكل غير محكم مع شدة ضغط المياه انفجر مرة أخرى، موضحة أنه بمجرد التأكد من سلامة أعمال الصيانة تم إعادة تدفق مياه الشرب مع إعادة الحركة المرورية بكورنيش النيل.

يأتي ذلك بعد أن، قضت مدينة أسوان ما يزيد على 24 ساعة بدون مياه "من صباح الخميس إلى ظهر الجمعة" بسبب تكرار كسر خط مياه الشرب الرئيسي للمرة الثانية، الذي يربط محطة جبل تقوق بشبكات مناطق وسط المدينة بقطر 12 بوصة.

وأكدت غادة أن، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سيقوم برفع تقرير شامل لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عن تداعيات الكسور والطفح المتكرر فى خطوط وشبكات مياه الشرب لسرعة تفعيل قيام الهيئة الهندسية بالتعاون مع وزارة الإسكان بتنفيذ المشروع المتكامل لإحلال وتجديد البنية الأساسية لمدينة أسوان بتكلفة 1،2 مليار جنيه كمرحلة أولى.

وقدمت اعتذار المحافظة عن معاناة المواطنين والمواقع الخدمية والسياحية التي تضررت من انقطاع مياه الشرب لفترة طويلة حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة.

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