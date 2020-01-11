الليلة.. انطلاق أولى حلقات «كله بالحب»

تنطلق أولى حلقات حكاية "كله بالحب" من الموسم الثالث لمسلسل "نصيبي وقسمتك"، مساء اليوم السبت الساعة السابعة على قناة dmc، والإعادة الساعة العاشرة على قناة dmc drama.



والحكاية عرضت خلال الفترة الماضية عبر شاشة mbc4، وهي من بطولة شريف سلامة وإيمان العاصي وأيمن عزب وهاجر أحمد وسارة نخلة وأحمد هلال، ومحمد عبدالمعطي، ونور قطامش، وإبراهيم ظريف، ومصطفى درويش، إخراج محمد جمعة، وتأليف عمرو محمود ياسين.



يذكر أن، الجزء الأول من المسلسل عُرض في عام 2016، وتناول خلال 45 حلقة، 15 موضوعًا مختلفًا مقسمة على 3 حلقات لكل موضوع، وناقش علاقة الرجل بالمرأة، والمشكلات التي تحدث بينهما وكان بطولة هاني سلامة مع وجود بطلة مختلفة في كل موضوع مثل نيكول سابا، ودرة، وشيري عادل، ومي سليم.