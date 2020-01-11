الرئيس السنغالى يدعو إلى تحديث الخطاب الدينى

دعا الرئيس السنغالي ماكي صال، إلى تحديث الخطاب الديني الإسلامي ونشر قيمه الحقيقية للحماية من دعاوى الجماعات المتطرفة.



ونقلت الإذاعة السنغالية عن الرئيس صال دعوته -خلال احتفالية أمس الجمعة في مدينة (اللوغا) شمال السنغال- للعلماء والمفكرين المسلمين إلى تعليم الناس القيم الحقيقية للدين الإسلامي من أجل حمايتهم من الجماعات التي تدعي العلم وتقوم بتأويل الآيات القرآنية لتكفير مخالفيها.



وقال الرئيس السنغالي إنه من واجب العلماء وقادة الرأي تبادل معارفهم مع الناس والمساعدة على نشر الوعي لأن بعض الخبيثين يستخدمون آيات قرآنية ويتظاهرون بأنهم علماء لتحويل الناس عن قيم الإسلام.



وأضاف أن السنغال لن تقبل هذا وستبذل قصارى جهدها لمعارضته، وشدد على أن السنغال لا يمكنها قبول هذا في بلد كان الإسلام موجودًا فيه منذ أكثر من ألف عام.



وأوضح أن تحديث الخطاب الديني في صالح السنغال والعالم، وشدد على أن الإسلام هو أحد عوامل استقرار البلاد.