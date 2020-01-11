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الثقافة الجديدة تصدر «من مذكرات مُدَّرسة أطفال» بمعرض الكتاب

السبت 11/يناير/2020 - 01:37 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ والمقرر له أن ينطلق 22 يناير الجاري٬ يصدر عن دار الثقافة الجديدة للنشر والتوزيع٬ كتاب "من مذكرات مُدَّرسة أطفال" من تأليف سامية كشك.

ومما جاء في الكتاب نقرأ:"استوقفتني إحدى زميلاتي قبل أن أدخل الفصل، وقالت بتأثر بالغ:
- خللي بالك قبل ما تدخلي للعيال دول.
- ليه.. خير؟
- امبارح وانتي غايبة حصلت حاجة غريبة جدًا، ومش لاقية لها تفسير خالص.
- قولي على طول.. "وغوشتيني"!
- آل أيه يا ستي.. كل ولد من المفاعيص اختار بنت مفعوصة، وجاي يقول لي عاوز أتجوز دي يا مس!
- أفندم! جواز! طب مش حتى خطوبة؟ يخرب عقولهم. ما حاولتيش تعرفي أيه السبب؟
- حاولت وحياتك، ولقيتهم كلهم بيتابعوا مسلسلات التليفزيون. ولما سألت ولد: انت عاوز تتجوز ليه؟ فرد عليا ببرود وإيديه في جيبه وكأنهم هيجوزوه غصب عنه: زي ما كل الناس بتتجوز. هيكون ليه يعني!
وسألته: اشمعنى دي بالذات؟ قال:
- عينيها خضرا.. شبه ماما.
والله عال..
وقبل أن تكمل لي زميلتي سرد أحداث الأمس المثيرة، جاءتني طفلة تبكي بحرقة و"شحتفة".
- مالك يا حبيبتي؟
- كريم يا مس.
- ماله يا روح قلبي؟
- قال لي.. قال لي انتي طالق يا سحر، وعاوزني أرجعله المصاصة اللي ادهاني امبارح، وانا أكلتها خلاص.
**وعلى أد ما فرحت زميلتي إن موضوع امبارح انتهى، والعيال رجعت لعقولها، على أد ما زعلت انا على مصير سحر في محاكم الأحوال الشخصية في مسألة استرداد المصاصة."

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