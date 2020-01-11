حمدى الميرغنى حزين بعد انتهاء تصوير «فلانتينو»

أعرب الفنان حمدي الميرغني عن حزنه بسبب انتهاءه من تصوير كافة مشاهد مسلسل "فلانتينو" الذي يخوض بطولته بمشاركة الزعيم عادل إمام، ومن المقرر عرضه بشهر رمضان المقبل.





وشارك "الميرغني" صور له من داخل الكواليس برفقة الزعيم عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وعلق قائلًا: "كل الممثلين بيفرحوا جدًا بكلمة فركش أخر يوم تصوير في أي عمل فني إلا أنا في مسلسل فلانتينو كلمة فركش زعلتني وضايقتني أوووي".



