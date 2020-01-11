حمدى الميرغنى حزين بعد انتهاء تصوير «فلانتينو»
السبت 11/يناير/2020 - 03:09 ص
منار إبراهيمطباعة
أعرب الفنان حمدي الميرغني عن حزنه بسبب انتهاءه من تصوير كافة مشاهد مسلسل "فلانتينو" الذي يخوض بطولته بمشاركة الزعيم عادل إمام، ومن المقرر عرضه بشهر رمضان المقبل.
وشارك "الميرغني" صور له من داخل الكواليس برفقة الزعيم عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وعلق قائلًا: "كل الممثلين بيفرحوا جدًا بكلمة فركش أخر يوم تصوير في أي عمل فني إلا أنا في مسلسل فلانتينو كلمة فركش زعلتني وضايقتني أوووي".
وأضاف: "هيوحشني شرف التمثيل مع الزعيم هيوحشني كواليس الزعيم، شهور قضيتها بصور مع الزعيم كنت في قمة تركيزي أني أنبسط وأستمتع وأتعلم من الزعيم على قد ماقدر، شكرًا للمخرج المُبدع المحترم رامي إمام علي الفرصة اللي كنت بحلم بيها ويارب أكون طلعت عند حسن ظنك".