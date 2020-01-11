اليوم.. «لارس والفتاة الحقيقية» بسينما كيميت للثقافة والفنون

ينظم نادي سينما كيميت للثقافة والفنون٬ في السادسة مساء اليوم السبت٬ عرض للفيلم الروائي الطويل "لارس والفتاة الحقيقية" من إخراج باتريشيا كلاركسون، فيما يعقب عرض الفيلم مناقشة وحوار حوله مع السيناريست غادة عبد العال.



تدور أحداث الفيلم حول "لارس" والذي يعيش بمفرده في جراج، يخبر أخاه "جاس" ذات يوم بأنه يريده أن يقابل حبيبته، فيفرح جاس معتقدًا أن أخاه قرر أخيرًا الخروج من عزلته.



يدرك جاس أن، حالته تسوء عندما يكتشف أن حبيبته هذه هي دمية بالحجم الطبيعي تُدعى بيانكا.



يدافع لارس عن الفكرة، ويعتبر أن بيانكا هي الشخص الوحيد الذي أخرجه من عزلته، فيقرر جاس وزوجته أن يستشيرا طبيبة نفسية.



تقنعهما الطبيبة بأن تقبل الأمر أفضل وسيلة للعلاج، لكن الأمور تتغير حينما يعجب لارس بـ "مارجو" زميلته في العمل.