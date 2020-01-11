أصالة فى أول حفل بعد طلاقها: "نفسي أضحك"

تقدم الفنانة أصالة، حاليا، حفلا في أحد فنادق القاهرة الكبرى لصالح مرضى سرطان الثدي، وتنازلت أصالة عن أجرها دعما منها للمرضى.



ويعد هذا الحفل الأول الذي تقيمه أصالة، بعد إعلانها الطلاق من طارق العريان بعد زواج دام لـ١٤ عاما.



وخلال الحفل قدمت أصالة مجموعة من أبرز وأشهر أغانيها، وقالت بعد أول أغنية قدمتها "بين إيديك" للجمهور الحاضر: "بغني رومانسي عشان متقولوش عليا نكدية لكن الجزء الثاني من الحفل هغني نكد ده بتاعي أنا بقى"، وأثناء تقديمها أغنية "مرة واحد حب واحدة" توقفت في منتصف الأغنية وطلبت من الجمهور أن يغني معها وقالت لهم "اضحكوا انتوا مش بتضحكوا ليه أنا نفسي أضحك".



وطرحت أصالة مؤخرا، أغنية "شامخ" وحققت نجاحا كبيرا، حيث تعدت المليون مشاهدة خلال ٢٤ ساعة.