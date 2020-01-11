واشنطن ترفض طلبًا من لندن لتسليم زوجة دبلوماسى أمريكى

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن طلب بريطانيا تسلم زوجة دبلوماسي أمريكي كانت طرفا في حادث تصادم مروري أسفر عن مقتل شاب بريطاني "غير ملائم تماما".



وقال متحدث باسم الوزارة في بيان إن "استخدام معاهدة لتبادل المجرمين في محاولة لإعادة زوجة دبلوماسي سابق بالقوة سيمثل سابقة مثيرة للقلق جدا".



وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية أمس الجمعة إن بريطانيا أرسلت طلبا لتسلم زوجة دبلوماسي أمريكي غادرت البلاد العام الماضي بعد حادث تصادم مروري أسفر عن قتل شاب بريطاني عمره 19 عاما.



ويسعى الادعاء البريطاني إلى تسلم آن ساكولاس بسبب الحادث الذي وقع في أغسطس وأدى إلى مقتل هاري دن الذي كان يقود دراجة نارية.



وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في بيان "بعد قرار الاتهام الذي أعلنته هيئة الادعاء أرسلت وزارة الداخلية طلبا للولايات المتحدة لتسليم آن ساكولاس بتهمة التسبب بموت شخص نتيجة القيادة المتهورة. "هذا الآن قرار يخص السلطات الأمريكية".