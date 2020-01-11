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الثقافة

اليوم.. افتتاح «الحصاد» و«قبل الطوفان» بجاليرى ضى

السبت 11/يناير/2020 - 01:10 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يفتتح في السابعة مساء اليوم السبت٬ بجاليري ضي- أتيليه العرب للثقافة والفنون٬ معرضين تشكيليين٬ الأول بعنوان "قبل الطوفان" للفنان وليد عبيد، والثاني بعنوان "الحصاد" للفنان هشام عبد المعطي، فيما يستمر المعرضين لمدة أسبوعين.

يشار إلى أن وليد عبيد أقام عددًا من المعارض الخاصة داخل مصر وخارجها، وشارك في معارض جماعية نال من خلالها جوائز منها: جائزته في صالون الشباب في أكثر من دورة، الجائزة الكبرى في مراسم سيوة، له مقتنيات في متحف الفن الحديث ودول أوربية وعربية.

أما الفنان "هشام عبد المعطي" فقد سبق له وأقام أكثر من معرض، شارك معارض جماعية، حصل على عدة جوائز منها: بينالي القاهرة الدولي للخزف 1998، جائزة لجنة التحكيم لبينالي القاهرة الدولي للخزف عام 2000، جائزة بينالي بورسعيد، شهادة تقدير من سمبوزيوم أسوان الدولى الثامن للنحت 2003.

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